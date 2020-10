Sofre de aracnofobia? Então não veja essas fotos da ‘tarântula com asas’

Recentemente, fotos de uma suposta ‘tarântula com asas’ começaram a circular nas redes sociais, deixando muita gente sem dormir.

Tudo bem que 2020 vem sendo um ano atípico, mas aranhas voadoras (ainda) não existem. As imagens, ao contrário do que parece, não mostram uma tarântula (ou aranha caranguejeira, como é conhecida no Brasil) alada.

Esta é uma mariposa gigante da espécie “Antheraea polyphemus”, basicamente uma tarântula com asas. 🦋🕷😱 pic.twitter.com/xOIhm22Osb — LendaTV (@olendatv) September 15, 2020

Na verdade, trata-se de um exemplar de uma Antheraea polyphemus, um tipo gigantesco de mariposa muito comum nos Estados Unidos e no Canadá. O inseto assustador pode chegar a medir 30 cm de comprimento.

Segundo artigo na Wikipédia, a mariposa usa a camuflagem como mecanismo de defesa para se proteger de predadores, os esquilos.