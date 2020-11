Netflix: as 20 séries mais vistas durante a pandemia

Nunca antes a arte foi tão necessária quanto na pandemia. Com todos trancados em casa, a música, a literatura e o cinema passaram a ser alguns dos melhores companheiros que alguém poderia ter nesse momento difícil, ajudando a preservar a nossa saúde mental.

Recentemente, o Observer publicou duas listas com as 20 séries mais vistas na Netflix durante a quarentena. A primeira delas apresenta os títulos que não foram feitos exclusivamente para o serviço de streaming, mas que lá estão disponíveis. A segunda, no entanto, mostra os que ostentam o selo ‘original Netflix’.

E aí, vamos ver quais são? Ambas as listas podem ajudar quem está órfão de alguma série, perdido, procurando qual será a próxima escolhida para ser maratonar. Confira abaixo:

Não originais:

Avatar: The Last Airbender The Walking Dead The Flash Criminal Minds Attack on Titan Agents of SHIELD The 100 Pokémon Grey’s Anatomy Miraculous: Tales of Ladybug And Cat Noir

Originais Netflix:

Stranger Things The Umbrella Academy Dark The Witcher Lucifer Narcos Warrior Nun La Casa De Papel The Last Dance She-Ra

E aí, a sua série preferida entrou em alguma das listas?