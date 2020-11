5 musicais emocionantes para ver na Netflix

Também é apaixonado por musicais? Então fique atento a esses 5 títulos imperdíveis do gênero que atualmente estão disponíveis para streaming na Netflix:

‘Os embalos de sábado à noite’ (1977)

‘Os embalos de sábado à noite’ é a síntese da chamada ‘Era Disco’, que dominou o mundo no fim dos anos 70. No musical, John Travolta é Tony Manero, um atendente de Nova York que se prepara para um concurso de dança. Os Bee Gees estavam em seu auge: ‘Staying alive’, ‘How deep is your love’ e ‘You should be dancing’ foram todas escritas para a trilha sonora do filme.

‘Grease: nos tempos da brilhantina’ (1988)

Mais uma parceria bem-sucedida de John Travolta com os Bee Gees: Barry Gibb, principal compositor da banda australiana, escreveu a faixa-título do filme, que é cantada nos créditos iniciais por Frankie Valli, frontman dos Four Seasons. ‘Summer Nights’ e ‘You're the One that I Want’ são outros pontos altos do musical, que se passa todo em um ambiente de high-school americano.

‘Escola de rock’ (2003)

Depois de ser expulso de sua banda, Dewey Finn (Jack Black) se torna professor substituto de uma tradicional escola particular apenas para tentar transformar sua turma em uma banda de rock. AC/DC, Pink Floyd e Led Zeppelin estão entre os clássicos que o mestre apresenta a seus aprendizes.

‘Letra e música’ (2007)

Hugh Grant é Alex Fletcher, um músico decadente que emplacou um único hit nos anos 80. Ao conhecer Sophie Fisher (Drew Barrymore), ele encontra o amor – e também uma inesperada parceria musical de sucesso.

‘La la land: cantando estações’ (2016)

O musical estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone é o filme com o maior número de indicações da história do Oscar: no total, foram 14 categorias (recorde que compartilha com ‘A malvada’, de 1950, e ‘Titanic’, de 1997). As paisagens de Los Angeles, na Califórnia, onde o filme é todo ambientado, vão te deixar sem fôlego.

E aí, partiu maratonar?

