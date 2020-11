5 documentários incríveis para ver na Netflix

O cardápio da Netflix está cheio de bons documentários para quem é fã do gênero. Preparamos para você uma listinha com 5 títulos incríveis para você curtir no serviço de streaming mais popular do mundo. Confira abaixo quais são eles:

‘Massacre no estádio: a história de Victor Jara’ (2019)



Depois de assassinado, em 1973, o cantor e compositor chileno Victor Jara virou símbolo da luta contra a ditadura militar de Augusto Pinochet. Décadas depois, se inicia uma inesperada luta por justiça.

‘Democracia em vertigem’ (2019)



Documentário político e memórias pessoais se misturam nesta análise sobre a ascensão e queda de Lula e Dilma e a polarização da nação. Foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário, algo inédito para uma produção brasileira.

‘Rolling thunder revue’ (2019)



Martin Scorsese, um dos maiores diretores de cinema vivos, mistura fatos e fantasia para recontar a turnê ‘Rolling thunder revue’ que Dylan, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, fez pelos Estados Unidos em 1975.

‘O dilema das redes’ (2020)



Especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um alerta: as redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e a humanidade.

‘A 13ª emenda’ (2016)



Escravidão. Criminalização. Elos de uma corrente de segregação racial forjada por motivos políticos e econômicos.

E aí, partiu maratonar?

VEJA MAIS: