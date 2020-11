Quem bate mais forte? Vídeo mostra concurso inusitado de 'tapa na cara'

Você possivelmente já deve ter visto diversos concursos na vida, mas este possivelmente deve ser inusitado ou pelo menos não é popular no Brasil.

Originado nos Estados Unidos e popularizado na Rússia e em diversos outros países, uma modalidade de competição vem deixando diversos internautas intrigados e surpreendidos. Trata-se de um concurso de “tapa na cara”. Sim, você não leu errado, as pessoas competem para ver quem dá o tapa mais forte no rosto da outra pessoa.

E por ser uma iniciativa considerada como agressiva por alguns, em determinados vídeos é possível ver que pessoas desmaiam devido ao impacto da mão do adversário.

Leia também:

A modalidade tem se tornado tão popular que de acordo com o Diario Depor, ela já ganhou até um campeonato mundial.

No YouTube, o canal compartilhou um vídeo que já conta com mais de 40 mil visualizações e diversos comentários com “5 duelos épicos dos concursos de bofetadas”.

Curioso para ver como é? Assista abaixo ao vídeo.