Vídeo mostra reação inusitada de namorado ciumento a jogo de realidade virtual

Os jogos de realidade virtual têm se tornado cada vez mais como o próprio nome diz: Reais. Seja uma aventura, um jogo de dança ou até mesmo algo para apimentar a relação, hoje já é quase possível de se encontrar todas as alternativas para desfrutar deste novo cenário.

Porém, por se tornarem justamente “reais” eles podem trazer reações inusitadas e um vídeo compartilhado por um canal do YouTube que mesmo não sendo recente continua repercutindo e reforçando isso.

Na gravação, é possível ver que uma mulher está em restaurante com um homem que acredita-se ser seu namorado, com óculos de realidade virtual e jogando. Tudo aparenta estar bem, até que um movimento em específico faz com que o namorado com ciúmes se revolte e arranque o objeto do game.

E se não fosse somente isso, o homem que não teve a identidade revelada começa a brigar dando socos no personagem virtual.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no YouTube: