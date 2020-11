‘Muro da vergonha’: Cidade chinesa usa outdoor para exibir nome de devedores

Embora não seja algo que tenha acontecido recentemente, isso porque esta é uma iniciativa que acontece desde 2013, este é um fato que com certeza é uma novidade para os brasileiros e diversas pessoas ao redor do mundo.

De acordo com uma matéria compartilhada pelo site Daily Mail, o “Muro da Vergonha” como é conhecido, fica localizado na província de Anhui, na China e foi erguido pelo Tribunal Popular de Fuyang Yingquan, com o objetivo de expor pessoas que não pagam dívidas em ações judiciais, porém somente em casos em que tenham condições de fazê-lo e não o realizam.

Na época em que foi construído, ao menos uma pessoa pagou o valor devido e a ideia é de que ele fosse atualizado, tanto adicionando novos nomes ou colocando que um devedor já havia realizado o pagamento de seus débitos.

E o que chama a atenção neste caso, é que além do nome, outros dados dos devedores também são expostos, como idade, sexo, números de documentos, etc. E não somente em outdoors, as informações podem ganhar jornais, internet, entre outros.

Em junho de 2018, segundo o que reforça o Daily Mail, o Tribunal do Povo do Condado de Hejiang começou a exibir em salas de cinemas o que ficou conhecido como “trailer da vergonha”.

Por fim, além das exibições nos mais variados painéis, tais pessoas entram para uma espécie de “lista exclusiva”, ficando impedidos de comprar imóveis, entre outras iniciativas.