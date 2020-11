Vídeo mostra homens encontrando ninho de cobra-rei e botes surpreendem; espécie é uma das mais venenosas do planeta

Um vídeo adicionado recentemente no YouTube revela jovens encontrando um ninho de cobra-rei no tronco de uma árvore. A gravação, que provavelmente é proveniente do Camboja, mostra como uma das cobras mais venenosas do planeta pode dar botes surpreendentes.

De acordo com a National Geographic, em alguns casos esta cobra pode atingir quase seis metros e pode literalmente levantar até um terço do seu corpo do chão e olhar nos olhos de uma pessoa adulta. Confira:

Descubra mais vídeos que impactaram as redes:

A cobra-rei habita florestas tropicais e nas planícies da Índia, sul da China e sudeste da Ásia, por isso é comum encontra-la em florestas, matagais de bambu, manguezais e em rios. Elas são as únicas cobras do mundo que constroem ninhos para seus ovos e os protege até que os filhotes nasçam.

O veneno transmitido por uma mordida pode liberar neurotoxina suficiente para matar 20 pessoas e animais como os elefantes, afetando o cérebro, causando parada respiratória e insuficiência cardíaca.