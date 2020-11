Para fugir de assédio, mulher salta de carro em movimento

Uma mulher de Santa Catarina parou o trânsito na última semana, após saltar de um carro de um movimento, na cidade de Videira, região oeste do estado.

De acordo com informações do site Em Tempo, ela tomou a atitude desesperadora, após ser vítima de assédio pelo motorista do veículo.

Na gravação, registrada por uma câmera de segurança, é possível ver o momento exato em que a situação acontece e como por sorte, a mulher não é atingida por outro carro que vem logo atrás.

Como se pode perceber, o motorista, suspeito de assédio, não parou seu veículo para prestar socorro, mesmo após o impacto, que de acordo com o vídeo compartilhado, pode-se perceber que a mulher sai mancando, com a mão na cabeça em direção à calçada.

Agora, o caso está sob investigação pela Delegacia de Polícia de Proteção à Criança, Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) da cidade, para que as devidas providências sejam adotadas. Sobre o motorista, ele não foi identificado e continua foragido.

Por fim, não há informações por parte da vítima sobre qual plataforma de aplicativos de transporte de passageiros se trata.

