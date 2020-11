Homem é morto por policiais após invadir casa de ex-companheira

Um homem, do estado de Brasília, foi morto na madrugada de ontem (5), pela Polícia Militar, após invadir a casa de sua ex-companheira. A mulher contava com uma medida protetiva, porém o documento não foi suficiente para que de fato o indivíduo se afastasse.

Para controlar a situação, a polícia foi acionada e ao chegar ao local, de acordo com informações do Jornal de Brasília, o ex-companheiro da mulher que permanece com a identidade em segredo por questões de segurança, apresentou resistência e tentou reagir e foi então que em resposta ele foi atingido por tiros disparados por oficiais e veio a óbito.

Em entrevista, um dos policiais esclareceu como tudo teria acontecido: “Quando a equipe veio, ele não estava no local e posteriormente retornou. A equipe também voltou e ele estava armado e resistiu à abordagem e foi necessário realizar os disparos”, comentou.

Foi levantada também a informação de que o suspeito já tinha passagem pela polícia, fazendo uso inclusive de tornozeleira eletrônica e de que estava em liberdade provisória devido a pandemia de Covid-19.

Não há detalhes sobre o atual estado de saúde da mulher e se ela sofreu algum tipo de agressão.