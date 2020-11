Repórter da Globo é agredida após tentar registrar aglomeração em praia de Florianópolis

Uma situação inusitada aconteceu ontem (2) com a repórter Bárbara Barbosa e um cinegrafista, ambos da NSC TV, afiliada da Rede Globo, em Santa Catarina, que tentavam registrar a aglomeração na Praia do Campeche, localizada em Florianópolis.

Os profissionais estavam trabalhando, quando foram abordados por um indivíduo não identificado que começou a ameaçá-los dizendo que quebraria os equipamentos caso tivesse sua imagem veiculada.

E se a situação por si só não fosse conflitante, poucos segundos depois da gravação que viralizou nas redes sociais, outro homem aparece e pode-se perceber que o clima fica ainda mais tenso. Além disso, em um determinado momento a repórter tem o celular retirado, porém as imagens seguirão registradas com a câmera do cinegrafiasta.

O caso, que terminou com arranhões no braço da profissional, foi repudiado pela emissora, que disse que registrará um boletim de ocorrência.

De acordo com um decreto da prefeitura de Florianópolis, está permitido surfar, caminhar e se exercitar na praia, porém não é permitido permanecer na faixa de areia. A informação foi reforçada pela jornalista e âncora, Laine Valgas.

Assista abaixo o vídeo que registra o conflito que aconteceu ontem.