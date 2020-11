Mãe é presa após agressões e tentativa de homicídio à criança de 1 ano

A Polícia Civil de Salto, cidade localizada no interior do estado de São Paulo, prendeu ontem (5) a mãe de uma criança de pouco mais de 1 ano, após denúncia de agressões.

De acordo com detalhes do site UOL, a prisão aconteceu por volta das 16h30 e enquanto ela era levada à delegacia, a criança foi transferida ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Monte Serrat, com lesões por todo o corpo.

Ao ser interrogada na delegacia, a mãe da criança, de 21 anos, tentou contornar a situação e dizer que a criança tinha uma doença atípica e que quando chorava muito seus olhos e boca inchavam a ponto de sangrar.

Porém, após ser pressionada, segundo relatou a delegada Ana Maria Gonçales Sola em entrevista, a mulher acabou confessando o crime, principalmente pela gravidade dos ferimentos, em que a criança acabou tendo que levar cerca de 5 pontos. Ela disse que tomou tal atitude, pois a criança chorava muito. A delegada reforça ainda que mesmo confrontada, a jovem não demonstrou estar arrependida do que fez.

A delegada reforçou ainda que acredita que a mãe da criança não tenha agido sozinha, mas sim com auxílio de seu companheiro de 30 anos, que saiu de condicional em maio de 2020. Ambos foram indiciados por tentativa de homicídio.

Como atitude imediata, eles passarão hoje por uma audiência de custódia em que podem ter a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Além do Conselho Tutelar ser acionado, o pai da criança, que mora em Itu, foi contatado e demonstrou interesse em ficar com o bebê. Ele recebeu um Termo de Responsabilidade e como garantiu que cuidará do menor, o pequeno foi transferido para um hospital de Sorocaba, também no interior de São Paulo, local onde permanece internado.