Policial é denunciado por incêndio a veículo de ex-companheira

Um policial chileno foi denunciado e se converteu no principal suspeito de ter incendiado o veículo de sua ex-companheira, Yanet León, que vive atualmente na cidade de Los Ángeles, na região de Bio Bio, Chile.

Segundo informações do portal de notícias 24 Horas em sua conta do instagram, León relatou em entrevista que por volta da 1 da madruga foi acordada por vizinhos que a informaram que seu carro estava em chamas.

Em conversa com o periódico chileno a mulher relatou: “Eu olhei pela janela e vi ele com o carro pegando fogo, ele fechou a porta e deu a partida. No desespero comecei a gritar meus filhos, porque se eu não os acordasse (o carro) explodiria e morreríamos”, finalizou.

Por sorte, o incêndio foi controlado com ajuda dos vizinhos, porém Yanet terminou com alguns ferimentos leves, incluindo sua sobrancelha, rosto e cabelo. A ex-companheira do policial reforça que em 2018 já prestou uma denúncia contra o oficial por agressão e que há alguns dias ele havia tomado as chaves de sua casa.

Agora, a instituição responsável pelos Carabineros (polícia chilena) informa que abriu uma investigação para apurar os fatos e que todas as provas já foram devidamente levantadas e encaminhadas para o órgão responsável avaliá-las.

Por fim, como medida de segurança, a mulher está sob proteção policial, até que as investigações sejam finalizadas.