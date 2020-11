Vídeo mostra homens se divertindo enquanto atravessam rio cheio de jacarés

Você tem medo de jacarés? Se a sua resposta é sim, um vídeo compartilhado recentemente nas redes sociais pode ser incômodo ao assistir. Nele, alguns pescadores atravessam um rio com vários destes répteis.

E diferente do que você talvez esteja pensando, os homens não se intimidaram com a situação e na verdade começaram a rir e brincar com o fato.

O que mais chama a atenção nas imagens que estão repercutindo na internet, é que além de serem muitos, o tamanho deles também impressiona. “Olha esse boizão aí. Parece até um hipopótamo”, brincou o homem que estava gravando.

Veja também:

Ao analisar a gravação, é possível ver ainda como alguns dos jacarés se aproximam da embarcação que ao que se pode notar, não tem muita proteção.

Embora a situação inusitada, por sorte, não houve nenhum ataque dos animais.

Assista o vídeo abaixo: