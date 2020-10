Youtuber divide sua casa com porco de estimação de 80 kg

A jovem youtuber Simone Partner comprou Milo, um pequeno porquinho de estimação há três anos, quando mudou para sai casa em Bath, na Inglaterra.

A jovem, conhecida como Eltoria nas redes sociais, posta vídeos com tutoriais de beleza, e casada e tem outro animal de estimação, um cachorro springer spaniel. O porquinho vivia em paz com a família, mas agora ele cresceu e já está com 80 kg.

Apesar do tamanho, Milo continua sendo o filhotinho da casa e continua dividindo a cama com sua mãe.

"As pessoas pensam que somos loucos, especialmente quando o veem correndo alegremente pelo gramado ao lado de nossa casa”, disse.

Por razões óbvias, o consumo de bacon foi completamente abolido na casa, pois. Segundo Simone, Milo se tornou como um filho para eles

“A alimentação dele é mais saudável que a nossa e consiste em frutas e vegetais frescos e ração especial para suínos. (Com Mirror)