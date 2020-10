Vídeo: mulher sem máscara cospe em passageiro e é jogada para fora do ônibus

Um vídeo que foi divulgado no Tik Tok mostra quando uma mulher, cuja identidade não é conhecida, cuspindo em um passageiro dentro do ônibus na cidade de Vancouver. O vídeo rapidamente viralizou e foi compartilhado em outras mídias.

As imagens mostram que ela n ao está usando máscara de proteção. O passageiro no qual ela cuspiu levanta violentamente e a empurra para fora do ônibus com violência, e ela cai na calçada.

De acordo com as autoridades locais, o desentendimento começou por que o passageiro pediu que ela colocasse a máscara de proteção, que é obrigatória no transporte público no Canadá desde o início da pandemia de covid-19.

A polícia está investigando o caso e disse que a mulher pode ser acusada de agressão. (Com O Dia)

Veja o vídeo: