Vídeo: Estacionamento desmorona e homem se salva por pouco; veja o momento

Para algumas pessoas, a expressão “nasci de novo” nunca fez tanto sentido. Um vídeo de um fato ocorrido no último domingo (18) viralizou nas redes sociais e em diversas páginas de notícias. Nele, é possível ver como um homem se salva após um estacionamento desmoronar.

Não há informações sobre o local do ocorrido, mas as imagens por si só já impressionam os internautas. Na gravação, o homem está falando no celular e a caminho do que parece ser o piso subsolo do estacionamento, quando o acidente acontece. Pode se ver ainda que ao notar o que viria a seguir, ele tenta cobrir a cabeça para não ser atingido por algum objetivo fruto do desmoronamento.

Por sorte, ao que se pode notar o homem saiu ileso e sem ferimentos graves, embora o susto e a situação inusitada.

De toda forma, mesmo que o homem não tenha sido afetado, o mesmo não se pode dizer de alguns veículos que estavam próximos e foram atingidos ou quase “engolidos”.

Ficou curioso e quer assistir a este momento? Assista abaixo o vídeo divulgado por um canal do YouTube.