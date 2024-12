Fortuna de bilionários cresceu mais de 120% nos últimos dez anos

Nos últimos dez anos, as fortunas dos bilionários passaram por um crescimento marcante, conforme aponta o UBS Billionaire Ambitions Report. Em 2024, o montante acumulado pelos bilionários chegou a US$ 14 trilhões, um avanço significativo comparado aos US$ 6,3 trilhões de dez anos antes. Durante esse período, o número de bilionários aumentou de 1.757 para 2.682, indicando um crescimento contínuo e vigoroso.

Esse avanço tem sido sustentado, sobretudo, por um cenário econômico global favorável, com destaque especial para o setor de tecnologia. Inovações em áreas como inteligência artificial e a transição energética foram cruciais para este crescimento, ajudando a criar novas fortunas e expandir as já existentes.

O setor de tecnologia tornou-se o principal impulsionador do aumento das fortunas bilionárias. Desde 2015, a riqueza dos bilionários tecnológicos triplicou, chegando a US$ 2,4 trilhões em 2024. Empresas proeminentes, como Google, Amazon e Tesla, lideraram essa transformação, reformulando o panorama digital e econômico global.

Esses bilionários foram fundamentais na alteração da dinâmica do consumo e na interação digital. Inovações em comércio eletrônico, redes sociais e sistemas de pagamento online transformaram a forma como as pessoas compram e se conectam. Além disso, tecnologias emergentes, como a impressão 3D e a cibersegurança, continuam a desenhar o futuro econômico.

A China teve um papel fundamental no aumento das fortunas bilionárias, especialmente de 2015 a 2020, quando a riqueza total dos bilionários chineses mais que dobrou. Embora tenha havido uma correção de 16% após um pico, o número de bilionários no país se manteve estável, alcançando 501 em 2024.

Bilionários chineses são conhecidos por sua alta volatilidade, com frequentes mudanças no ranking dos mais ricos. Esse cenário reflete não apenas o rápido crescimento, mas também a volatilidade do mercado de ações chinês e sua economia em transformação acelerada.

Apesar de ainda representarem uma minoria, as mulheres estão ampliando sua presença no grupo dos bilionários globais. O número de bilionárias cresceu 81% de 2015 a 2024, subindo de 190 para 344. Mulheres que criaram suas próprias fortunas lideraram esse incremento, superando proporcionalmente seus pares masculinos.

Os ativos das mulheres bilionárias aumentaram 153%, atingindo US$ 1,7 trilhão. Embora esse crescimento seja notável, as bilionárias ainda ficam atrás dos homens em termos de patrimônio médio. No entanto, o progresso indica uma tendência de maior equidade no futuro das fortunas mundiais.

O futuro das fortunas bilionárias será possivelmente moldado por avanços tecnológicos contínuos e por mudanças nas prioridades econômicas globais, como a busca por sustentabilidade e novas fontes de energia. Apesar das incertezas econômicas, o ambiente está preparado para mais crescimento e inovação, gerando novas oportunidades para o surgimento de bilionários em diversos setores.