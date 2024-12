Elon Musk domina a opinião pública: é o empresário mais lido do ano

Elon Musk faz isso de novo. De acordo com dados da Taboola compartilhados com Axios, CEO da Tesla, SpaceX e proprietário do X (antigo Twitter) não só domina as indústrias de tecnologia e as manchetes diárias, mas também as telas de milhões de leitores em todo o mundo.

Por que isso importa?

Sejamos honestos, não é exatamente uma surpresa. Musk está em todo lugar: redes sociais, política, tecnologia, memes... Ele é como arroz branco, está em todos os pratos. Porém, o que impressiona não é o fato de ele liderar a lista, mas sim a enorme distância que o separa dos demais grandes nomes do mundo dos negócios.

Pelos números: Elon Musk vs. todos os outros

Taboola, uma plataforma que potencializa a publicidade de milhares de sites e rastreia o tráfego de artigos, revela os dados por trás do fenômeno Musk. Aqui estão os números mais notáveis:

Os artigos sobre Musk acumularam 1,03 bilhão de visitas entre 1º de janeiro e 12 de novembro deste ano.

Isso é 7 vezes mais que o número dois da lista, Jeff Bezos. Sim, o homem por trás da Amazon não consegue competir com a avalanche de cliques gerada por Musk.

O enorme interesse por Musk mostra que ele é mais do que um empresário. É um tema recorrente que parece impossível de ignorar.

O ciclo do clique: mais é mais

Há uma razão por trás desse turbilhão de mídia: artigos sobre Elon Musk geram cliques, e muitos deles. No mundo das notícias digitais, isso funciona como uma roda que nunca para de girar. Quanto mais cliques um tópico recebe, mais artigos são escritos sobre ele.

E a cada nova manchete, o interesse aumenta, alimentando um ciclo que parece não ter fim.

Entre suas decisões polêmicas na X, sua crescente influência política e sua aparição constante em tudo relacionado à tecnologia, Elon Musk continuará a ser o rei das manchetes. Se você achou que já leu o suficiente sobre ele, é melhor se preparar: Musk não vai a lugar nenhum (nem os artigos sobre ele).

Então, da próxima vez que você vir o nome dele em uma manchete, saiba: você está fazendo parte desse fenômeno. Você clica nele ou passa por ele? Bem, se você chegou até aqui, parece que a primeira opção venceu.