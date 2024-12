A história do fundador do Google que confiou em Elon Musk para colonizar Marte e tudo deu errado

Diz a lenda que dois dos maiores personagens do mundo da tecnologia, Larry Page e Elon Musk, já foram amigos íntimos que tinham até uma missão ambiciosa em mente: colonizar Marte. Agora, depois das diferenças resultantes da forma de usar a inteligência artificial, é apenas um sonho que ficará na sua memória.

A inteligência artificial rompeu com a colonização de Marte

Para saber um pouco mais sobre esta história temos que recuar até 2014, onde Page, cofundador do Google, chegou a admitir publicamente a admiração que tinha pela visão de Musk e pelo seu projeto espacial SpaceX. Como também tinha esses objetivos, afirmou que preferiria doar toda a sua fortuna a Musk para promover a colonização do planeta vermelho, em vez de alocá-la às tradicionais causas filantrópicas.

O acima exposto até nos anos mais recentes, as diferenças e a competição em termos de inteligência artificial desintegraram o bom relacionamento entre ambos como resultado do interesse de Musk na OpenAI, que é hoje uma organização líder no mundo da IA que se posicionou como um concorrente direto do Google, gerando tensões entre os dois magnatas. Destacando que, como se isso não bastasse, Musk tentou bloquear a aquisição da DeepMind pelo Google.

Estas divergências de opinião sobre o desenvolvimento da IA levaram a uma ruptura irreconciliável na relação entre Page e Musk. Apesar das tentativas de Musk de restabelecer o diálogo, Page parece ter fechado definitivamente as portas para qualquer tipo de colaboração futura.

É inegável que ambos os líderes partilham uma paixão pela inovação e um desejo de transformar o mundo, mas suas visões sobre como alcançar estes objetivos são fundamentalmente diferentes. Enquanto Musk se concentra em projetos ousados e de grande escala, como a colonização de Marte, Page tem assumido uma postura mais cautelosa e estratégica nos seus investimentos.