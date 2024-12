Como funciona a Starlink para celulares, a Internet via satélite de Elon Musk no seu celular

O novo serviço Starlink Direct to Cell (Internet via satélite direta para celulares) revolucionou todo o mundo digital. A empresa dirigida por Elon Musk, e que trabalha de mãos dadas com a SpaceX no envio de antenas ao espaço, pretende começar a operar no início de 2025.

Os testes deste serviço começaram oficialmente em janeiro de 2024, quando a SpaceX enviou os primeiros satélites para a órbita baixa da Terra, com capacidade de fornecer conexão de dados para dispositivos móveis.

No entanto, o projeto está em andamento desde 2022, quando Elon Musk e os especialistas que trabalham com ele elaboraram este plano.

Starlink Smartphone

“O importante disto é que significa que não existem zonas mortas em nenhum lugar do mundo para o seu celular”, disse Elon Musk em declarações feitas em meados de 2024, segundo uma análise do La Nación.

Como funciona esse sistema? Preciso ter uma antena em todos os lugares?

A primeira dúvida que surge para quem se interessa por esse serviço Starlink é se o direto para o celular exige uma antena especial, com a qual você viajará no carro, na mochila ou nas costas. E a realidade é que o grande benefício desta modalidade é que o sinal de Internet vai diretamente do satélite para o seu smartphone.

Os satélites Starlink com capacidades Direct to Cell permitem acesso estendido a mensagens de texto, chamadas e navegação onde quer que o usuário esteja, seja em terra, lagos, áreas costeiras ou no meio do mar.

Starlink espera por 12 mil satélites em órbita (MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA/Getty Images/Science Photo Libra)

Direct to Cell também conectará dispositivos IoT com padrões LTE comuns. Se essas siglas são familiares para você, mas você quer saber se o seu celular possui essas especificações, fique tranquilo: todos os celulares funcionam com LTE desde 2009, então o serviço Starlink é para qualquer smartphone.

A mesma empresa esclarece isso na descrição de seu serviço: “Não são necessárias alterações de hardware, firmware ou aplicativos especiais, proporcionando acesso contínuo a texto, voz e dados”.