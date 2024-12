Como melhorar o WiFi da sua casa: alguns truques para aproveitar ao máximo seu sinal

Hoje em dia, ter uma ligação à Internet de alta velocidade é fundamental em qualquer casa, não só para estar ligado às redes sociais ou para entretenimento, mas também para trabalhar no caso dos milhões de pessoas que trabalham no modo homeoffice. Embora existam dezenas de opções de pacotes, ter a melhor conexão possível ou tirar o máximo proveito dela depende das superfícies, dos dispositivos próximos e de alguns ajustes. Aqui explicamos como melhorar o Wi-Fi da sua casa e sobreviver aos fatores externos que afetam mais do que você imagina.

ANÚNCIO

Alguns truques para aproveitar ao máximo seu WiFi

Um dos principais problemas que afetam o sinal Wi-Fi são as interferências causadas por outros dispositivos. Microondas, telefones sem fio e até outros aparelhos podem gerar ondas que colidem com as do roteador, diminuindo a velocidade e a estabilidade da sua conexão. Isso pode resultar em downloads frustrantemente lentos ou interrupções nas videochamadas.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

A posição do roteador e sua área na sua casa é um fator elementar. Paredes grossas, móveis de metal ou até mesmo o chão podem bloquear o sinal Wi-Fi. O ideal é colocar o roteador em local elevado e central, longe de obstáculos físicos. Desta forma, o sinal será distribuído de forma mais uniforme por toda a casa.

Há ainda mais coisas que você pode fazer além da localização, pois os materiais de construção também influenciam a qualidade do sinal. Paredes de concreto ou tijolo podem enfraquecer o sinal, enquanto o revestimento metálico pode bloqueá-lo completamente. Se você mora em uma casa de vários andares, pode precisar de um sistema repetidor ou rede mesh para garantir cobertura adequada em todas as áreas.

Deve-se observar que os roteadores modernos normalmente oferecem duas bandas de frequência: 2,4 GHz e 5 GHz. A banda de 2,4 GHz tem maior alcance, mas é mais suscetível a interferências, pois é usada por muitos dispositivos. Por outro lado, a banda de 5 GHz oferece maior velocidade, mas menor alcance. A escolha da banda dependerá das suas necessidades e do ambiente doméstico.