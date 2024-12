Starlink direto para celular: veja como usar a Internet via satélite de Elon Musk

A Starlink lançou recentemente o seu serviço de Internet via satélite direto para celular e isso sem dúvida levantou muitas dúvidas sobre ele. Como funciona? Posso acessar do meu smartphone? Você pode alugá-lo agora? Meu celular precisa ter algum recurso especial para se conectar ao satélite? Esta e outras questões têm banhado a Internet com as dúvidas deixadas pela nova ligação via satélite de Elon Musk.

Mas se você ficou com dúvidas, aqui vamos esclarecê-las uma a uma, com um passo a passo. Como usar a Internet via satélite de Elon Musk? Aqui contaremos tudo o que você precisa saber sobre este novo serviço Starlink.

Internet via satélite: o que é o Starlink Direct to Cell?

Primeiro, contamos o que é Starlink: uma rede de satélites que conta com uma constelação de mais de 5 mil satélites em poucos anos, servindo a melhor internet para mais de 2,3 milhões de clientes em todo o mundo.

Agora, ela traz um serviço que permite acessar essa internet diretamente do seu celular (Direct to Cell, significa direto para o celular em inglês). Para acessar seus serviços anteriores, é necessária uma antena Starlink. Porém, a contratação dele não será direta: estão fazendo alianças com operadoras de telefonia.

Como funciona o Starlink Direct to Cell?

Adicione novos satélites à sua rede. Os satélites Starlink com recursos Direct to Cell permitem acesso onipresente a mensagens de texto, chamadas e navegação onde quer que você esteja em terra, lagos ou águas costeiras. Direct to Cell também conectará dispositivos IoT com padrões LTE comuns.

Os satélites Starlink com capacidade Direct to Cell possuem um modem eNodeB avançado a bordo que atua como uma torre de celular no espaço, permitindo integração de rede semelhante à de um parceiro de roaming padrão.

Preciso de um smartphone especial para usar esta internet via satélite?

Não. O Direct to Cell funciona com telefones LTE existentes onde quer que você possa ver o céu. Não são necessárias alterações de hardware, firmware ou aplicativos especiais, proporcionando acesso contínuo a texto, voz e dados. Você só precisa ter acesso ao 4G e 5G.

Starlink

Passo a passo

Então, como acessar:

Tenha um smartphone com acesso a 4G ou 5G

Que o serviço esteja disponível em uma operadora de telefonia em aliança com a Starlink em seu país (várias serão adicionadas em 2025, por enquanto apenas a T-Mobile está autorizada nos EUA, espera-se que lancem seus planos em breve)

Contrate o serviço (ainda não há informações sobre preços, mas os demais planos Starlink para uso residencial custam cerca de 100 USD, dependendo do país)

Pelo que se sabe até agora, a conexão será simples: assim que o serviço for contratado, seu smartphone reconhecerá automaticamente a rede e se conectará. A grande vantagem? Você dirá adeus às “zonas sem sinal” em todo o mundo.

Como posso contratar o serviço Starlink para smartphones?

No final de novembro, a Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos autorizou a colaboração entre uma empresa de satélites, a SpaceX, com uma operadora móvel, a T-Mobile, para permitir conectividade direta a telefones celulares.

Nesta terça-feira, 26 de novembro, a FCC emitiu ordem dando luz verde à SpaceX para fornecer cobertura complementar do espaço dentro dos Estados Unidos e operar em determinadas faixas de frequência com a finalidade de realizar operações diretas de telefonia celular fora dos Estados Unidos. usando satélites Starlink.

Além disso, a agência aprovou que a empresa de satélites realize operações nas faixas de 1.910 a 1.915 MHz (Terra-espaço) e 1990 a 1995 MHz (espaço-Terra), conforme acordo que possui para trabalhar com o T- rede.

T Mobile

O serviço ainda não pode ser acessado, embora já tenham sido realizados testes com sucesso. O primeiro acordo entre Starlink e T-Mobile data de 2022 e, nessa altura, notou-se que os serviços de mensagens de texto, Internet móvel e chamadas de voz estariam disponíveis entre 2024 e 2025. Portanto, o próximo ano será fundamental nesta indústria.

Ausente? Deixe a T-Mobile lançar os planos. E para os outros? Que as agências ou autoridades correspondentes ao seu país autorizem a sua utilização. Entretanto, teremos de ver que empresas (e de que países) querem aderir a esta nova tecnologia.