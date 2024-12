Elon Musk vai explodir a Estação Espacial Internacional: foi um pedido da NASA

O momento da aposentadoria chega para todos e nesta ocasião, depois de mais de duas décadas orbitando a Terra, a Estação Espacial Internacional (ISS) será explodida graças a uma colaboração entre Elon Musk e a própria NASA junto com seus parceiros internacionais. Destacando que especificamente este icônico laboratório espacial será desmantelado pela própria SpaceX.

Uma colaboração internacional para remover um laboratório espacial histórico

Simplesmente o maior laboratório espacial já construído, a ISS foi um marco na exploração espacial e permitiu que cientistas de todo o mundo conduzissem pesquisas em microgravidade. No entanto, o envelhecimento dos seus sistemas e a necessidade de abrir caminho para novas missões espaciais levaram à decisão de retirá-lo de órbita em 2031.

Para realizar esta complexa operação, a NASA concedeu à SpaceX um contrato no valor de 843 milhões de dólares e não é de admirar porque a empresa espacial de Elon Musk será responsável pelo desenvolvimento de uma nave espacial especialmente concebida para desorbitar com segurança a ISS e garantir que os seus restos mortais se desintegrem ao entrar na ISS. atmosfera terrestre, evitando assim qualquer risco para as zonas povoadas.

Embora a SpaceX seja a responsável pela construção da nave, a NASA manterá o controle total da missão. Assim que a ISS for rebocada para uma órbita segura, um sistema de desorbitação será ativado que fará com que ela entre novamente na atmosfera da Terra, onde se desintegrará em fragmentos incandescentes. Este evento espetacular pode ser observado de alguns pontos do planeta.

Desde o início, a ISS tem sido um símbolo da cooperação internacional no espaço e tem permitido avanços significativos na nossa compreensão do universo e não deixará de o ser pelo seu desmantelamento que marca o fim de uma era.