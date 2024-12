Starlink: esses são os preços dos planos de Internet via satélite direto do seu smartphone

Starlink (Photo Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Quanto custa o Starlink? O serviço de Internet de Elon Musk não para de crescer e com o passar do tempo cobre mais áreas do mundo. Ainda tem um grande desafio a enfrentar, o de igualar (ou superar) as velocidades das conexões convencionais. Porém, o fato de chegar a lugares remotos já o torna uma opção imbatível.

Mas vamos falar sobre o preço. A Starlink possui diversos planos e um dos mais chamativos é aquele que tem a opção de estar sempre conectado no celular. É necessária para quem é aventureiro em roteiros, pratica esportes radicais ou é adepto do campo.

Vamos dar uma olhada mais de perto nos preços do Starlink e assim nos familiarizarmos com esse tipo de Internet, diferente de tudo que vimos desde o final dos anos 90 até os dias de hoje.

Preços Starlink

Vamos falar de questões genéricas, pois tudo pode mudar dependendo do país onde o serviço funciona. Portanto, mencionaremos os preços em dólares.

Starlink Residential, o plano mais padrão, custa US$ 120 por mês. A isto somos convidados a adicionar o serviço Roam (o antigo e útil roaming) que aumentaria o custo para $150 por mês.

Existe um plano de negócios que custa US$ 1.000, mas você tem acesso a vários dispositivos em um escritório.

A isto temos que somar o custo do equipamento, que consiste numa antena e no router, que juntos custam $600. Starlink oferece a opção de pagar mensalmente durante um ano, mas muitos preferem pagar de uma só vez.

SpaceX continua apostando forte na Starlink Com a esperança de levar sua rede a novas alturas, a empresa busca oferecer internet mais rápida, estável e acessível para todos (Evgeny Opanasenko - Unsplash)

Como funciona a cobertura direta por satélite?

A FCC concedeu à Starlink uma licença comercial completa para seu programa Direct to Cell, que usa satélites para conectar-se diretamente a telefones celulares. Esta colaboração com a T-Mobile marca a primeira vez que uma operadora de satélite e uma rede celular obtiveram autorização regulatória para operar conjuntamente nesta área.

Na sua declaração, a FCC destacou os benefícios públicos desta tecnologia: “A conectividade entre satélites e dispositivos pode suportar importantes benefícios de interesse público, incluindo conectividade omnipresente, acesso ao serviço 911 a partir de áreas remotas, avanço tecnológico e utilização inovadora do espectro”.

O programa Direct to Cell foi testado pela primeira vez em janeiro de 2024, logo após a SpaceX lançar os satélites necessários para esta missão. No início de outubro, a Starlink e a T-Mobile já tinham utilizado esta tecnologia temporariamente para ajudar as comunidades afetadas pelo furacão Helene, mostrando o seu potencial para salvar vidas em situações de emergência.

Por enquanto, o serviço começará oferecendo recursos básicos de texto. No entanto, a possibilidade de adicionar dados móveis e chamadas de voz está no horizonte, com lançamento previsto para o próximo ano.