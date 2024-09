Larry Ellison: bilionário dono da Oracle que é o segundo homem mais rico do mundo

Larry Ellison não só tem a fórmula da juventude. A empresa que ele administra há quase cinco décadas aumentou suas ações nesta segunda-feira, o que automaticamente o transforma no segundo homem mais rico do mundo. Ele derrubou Jeff Bezos do pódio e ficou atrás apenas de Elon Musk.

De acordo com uma revisão da rede americana CNBC, as ações da Oracle, empresa de propriedade de Ellison, fecharam em alta de 5,1% nesta segunda-feira. A empresa vem de semanas com esse tipo de aumento que fizeram com que a fortuna líquida de Larry aumentasse de 8.100 milhões para 206.000 milhões de dólares.

Este número o colocou em segundo lugar na lista de bilionários em tempo real da Forbes, por um período de 24 horas. Momentaneamente, ele voltou para o terceiro lugar, pois as ações das empresas de Jeff Bezos tiveram um leve aumento e tudo voltou ao que era antes.

No entanto, a diferença que antes era abismal agora é mínima e Larry Ellison, uma figura pouco conhecida (comparada a outros milionários), agora entra na disputa para ser a pessoa mais rica do mundo.

Forbes - lista de millonarios

Quem é Larry Ellison? Como é possível que esse sujeito tenha 80 anos?

Dentro dos líderes tecnológicos da atualidade, Larry Ellison destaca-se como um titã. Ele é um empresário americano, reconhecido mundialmente como co-fundador e diretor de tecnologia da Oracle, uma das principais empresas no desenvolvimento de sistemas de gestão de bancos de dados.

Ele é conhecido por sua paixão por navegação, aviões particulares e seu hobby de colecionar imóveis de luxo.

Uma maneira de explicar o porquê de seu sucesso com a Oracle, que lhe rendeu uma fortuna impressionante, é que Ellison sempre teve uma visão clara do futuro da tecnologia. Ele antecipou a importância dos bancos de dados em um mundo cada vez mais digital e posicionou a Oracle como líder nesse campo.

Além de tudo isso, Larry Ellison se destaca por sua aparência, que apesar de ter 80 anos, parece muito bem conservada, melhor do que a de muitas pessoas de 40 anos.