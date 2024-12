Polícia prende influencer de Ribeirão Preto: Há detalhes sobre a investigação

A influenciadora digital Lais Oliveira, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, está presa desde quarta-feira, 4 de dezembro, após ser vista como suspeita de envolvimento com jogos de azar on-line. O marido, Eduardo Veloso, que também é influencer, foi detido durante as férias do casal em Fortaleza.

De acordo com o G1, a prisão dos influenciadores Lais Oliveira e Eduardo Veloso foi convertida para preventiva durante audiência de custódia que aconteceu na quinta-feira, 5 de dezembro,na capital cearense.

Lais Oliveira e Eduardo Veloso Os influencers foram presos após uma abordagem da Polícia Militar de Fortaleza, que recebeu um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (Instagram @laisoliveira/Reprodução)

A prisão dos influenciadores Lais Oliveira e Eduardo Veloso

Lais Oliveira e Eduardo Veloso foram presos após uma abordagem da Polícia Militar de Fortaleza, que recebeu um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, que investiga uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar on-line.

Segundo o MP de Alagoas, Lais era uma das principais destinatárias de recursos de uma das empresas envolvidas no esquema de jogos de azar on-line,recebendo R$ 1.909.209,00 em 11 meses. Deste total, R$ 423.076,00 foram transferidos a ela pelo marido, o influenciador Eduardo Veloso.

Publicidade de jogos de azar chamam a atenção da Justiça

O Ministério Público diz ainda que Lais e Eduardo fizeram publicidade do esquema nas redes sociais, usando os stories do Instagram, por exemplo, para publicitar os jogos. Além dos influenciadores, há, pelo menos, sete pessoas envolvidas nos crimes de lavagem de bens e exploração de jogos de azar.