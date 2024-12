Homens armados invadem a fazenda do pastor Valdemiro Santiago na Grande São Paulo

Na manhã desta sexta-feira, dia 06 de dezembro, a fazenda do pastor Valdemiro Santigo, de 61 anos, localizada em Santa Isabel, na Grande São Paulo, foi invadida por seis homens armados. Segundo a Polícia Militar (PM), os criminosos tinham como objetivo sequestrar a filha do apóstolo. As informações são do portal G1.

Os suspeitos não tiveram a identidade divulgada. Três deles foram detidos e a polícia realiza buscas pelos outros envolvidos nos arredores da fazenda do pastor.

Os presos foram dois comparsas que esperavam em outro endereço, fora da propriedade, e um funcionário de Valdemiro que as autoridades suspeitam estar envolvido na tentativa de sequestro.

De acordo com a PM, um encontro de pastores estaria previsto para acontecer na fazendo do líder religioso e quem estaria presente seria a filha do mesmo.

O crime

Conforme o registro, por volta das 10h30 a PM foi avisada por meio do Centro de Operações Policiais Militares (Copom) sobre um possível roubo na fazenda de Valdemiro.

No trajeto para o local, os agentes se depararam com dois homens que, ao verem a equipe, teriam se assustado. Os dois foram abordados na Via das Uvas e um deles confessou que outros seis indivíduos estavam na fazenda, esperando a filha do pastor chegar para fazê-la refém.

O homem teria ficado na Via das Uvas para ‘dar fuga’ aos outros suspeitos. Com a chegada dos policiais na propriedade, eles fugiram pela mata.

O apoio do Águia da Polícia Militar, do Comando e Operações Especiais (COE) e do Canil, chegou a ser solicitado.

As equipes foram informadas no local de que um funcionário da fazenda teria sumido na mata com os suspeitos. Os policiais foram até a casa desse funcionário, onde encontraram malas prontas para viajar. Ele tinha uma bolsa com pertences da residência quando foi encontrado. O homem foi abordado e conduzido ao DP de Santa Isabel.

