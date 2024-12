Homem furta farmácia e informa policiais que queria ser preso para fugir de organização criminosa em Limeira, SP; entenda o caso

Na noite da última quinta-feira, dia 05 de dezembro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso pela Polícia Militar (PM) após furtar uma farmácia, na Rua Tiradentes, no Centro de Limeira, município situado no Centro-Leste do estado de São Paulo. As informações são do portal G1.

De acordo com a PM, o homem disse que cometeu o crime para ser preso porque estava com medo de ser morto por uma organização criminosa.

O suspeito estava sentado na calçada do outro lado da rua da farmácia quando a polícia chegou ao local. Ele foi identificado por funcionários do estabelecimento.

Ao ser abordado, o homem disse que estava esperando os policiais para ser preso porque, mais cedo no mesmo dia, ele havia roubado um celular.

Em seguida, ele descobriu que a vítima era pai do membro de organização criminosa e, por este motivo, o suspeito disse ter sido ameaçado de morte.

A polícia encontrou três itens de higiene com o homem, que foram furtados da farmácia. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para exame de corpo delito. Na sequência, foi encaminhado para o Plantão Policial, onde segue preso.

