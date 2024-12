Idosa é agredida em casa pelo próprio filho em Limeira, SP; suspeito foi preso

Na última quarta-feira, dia 04 de dezembro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de agredir a própria mãe.

O caso aconteceu em uma casa no bairro Nova Suíça, em Limeira, município situado no Centro-Leste do estado de São Paulo. De acordo com a polícia, o suspeito reagiu à abordagem e atacou os agentes. As informações são do portal G1.

A equipe da PM foi acionada pela idosa, mãe do homem, que contou aos agentes que o filho havia passado o dia todo consumindo drogas e bebidas alcóolicas.

Ainda de acordo com a mulher, que também não teve a identidade revelada, ele a agrediu com um puxão de cabelo, jogando-a no chão.

Ao ser abordado, o suspeito tentou acertar e ferir os militares, o que causou um ferimento na mão de um dos agentes, segundo a PM. Foi necessário imobilizar e algemar o homem.

Conforme a polícia, ele ainda ameaçou chamar pessoas para agredir os agentes. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde permaneceu preso.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Limeira como violência doméstica, desacato, lesão corporal e resistência.

