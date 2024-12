Bebês trocados na maternidade: pais não acompanharam o parto por causa da pandemia

Em declaração, os pais dos bebês que foram trocados na maternidade revelaram que foram impedidos de acompanhar o nascimento dos filhos por conta das restrições implementadas no período da pandemia de Covid-19. A troca de bebês foi percebida após um dos casais decidir fazer um teste de paternidade.

Conforme publicado pelo G1, as famílias confirmaram que os meninos nasceram no dia 15 de outubro de 2021, ambos em parto cesariana. Um dos meninos nasceu às 7h35, e o outro às 7h49. Segundo as famílias as mães não tiveram acompanhamento durante o parto e se lembram de terem visto os filhos apenas no quarto, após passar o efeito da anestesia. Nenhuma delas se lembra de pulseiras de identificação nas crianças.

Descoberta após término

Conforme a declaração das famílias, a descoberta aconteceu depois que um dos casais se separou. Cláudio Alves pediu um exame de DNA ao questionar a paternidade da criança no término de seu relacionamento com Yasmin Késsia da Silva, que decidiu também se submeter ao teste. Eles se surpreenderam ao descobrir que o bebê não era filho de nenhum dos dois.

Yasmin então se lembrou de outra família que estava no hospital antes do parto, aguardando a chegada de um menino. O outro casal foi avisado da situação e as duas famílias entraram com processo para entender o ocorrido. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, sob sigilo e tendo como base o Estatuto da Criança e do Adolescente.