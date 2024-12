Pais descobrem que os filhos de três anos foram trocados na maternidade

Após três anos duas famílias descobriram que tiveram seus filhos trocados após o parto no Hospital da Mulher de Inhumas, na região metropolitana de Goiânia. De acordo com a reportagem publicada pelo G1, um dos pais desconfiou da paternidade da criança e decidiu pedir um exame de DNA, confirmando a troca dos bebês logo após o nascimento.

De acordo com a publicação, o caso foi descoberto durante o processo de divórcio de um dos casais. Cláudio Alves solicitou um exame de DNA para confirmar a paternidade do filho. A exemplo dele, sua ex-esposa, Yasmin Kessia da Silva, de 22 anos, também decidiu fazer o exame. O exame foi realizado no dia 31 e apontou que o menino também não é filho de Yasmin.

“Eles disseram que o sangue do meu filho não era compatível com o meu. Eu pensei que era um erro, mas veio a contraprova”, conta.

Ela conseguiu localizar a outra família

Após a notícia, Yasmin lembrou de outra família que estava no hospital no mesmo dia do nascimento do filho e conseguiu entrar em contato com eles. Após contatar a família, Isamara Cristina Mendanha (26) e Guilherme Luiz de Souza (27) também fizeram o exame de DNA com o filho e se surpreenderam com o resultado negativo.

Com a comprovação de que não estão com seus filhos biológicos, as famílias seguem aguardando a autorização judicial para a comprovação da paternidade. Segundo o advogado de Cláudio, Kuniyoshi Watanabe, as famílias ainda não decidiram se vão fazer a troca dos bebês.

O caso agora segue sendo investigado pela Polícia Civil e corre em sob sigilo por envolver dois menores de idade. Em nota o Hospital São Sebastião de Inhumas se dispôs a auxiliar no andamento das investigações.