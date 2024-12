Homem em surto psicótico apavora vizinhos, atira em PMs e é preso em Pinheiros, São Paulo

Um homem em surto psicótico foi preso após atirar contra policiais militares dentro de um apartamento em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na noite desta sexta-feira (6). No imóvel, também foi localizado um arsenal de armas.

A Polícia Militar recebeu ligações de moradores por volta das 21h, após ouvirem barulhos de tiros do interior de uma cobertura de dois andares de um prédio, localizado na Rua Joaquim Antunes.

Equipes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) se deslocaram para atender a ocorrência e foram recebidas com um disparo que atravessou a porta do apartamento e atingiu outra unidade do edifício.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), então, foi acionado para negociar a rendição do atirador de 31 anos. Segundo a polícia, ele estava sozinho e emocionalmente perturbado. Em razão da agressividade do homem, os policiais arrombaram a porta principal do imóvel.

“Nós fizemos um arrombamento explosivo, utilizamos uma carga de corte na porta. Então, com esse explosivo cortamos a porta, juntamente com duas granadas de luz e som lançadas dentro do cômodo. Nós conseguimos alcançar o causador ainda em estado de choque”, explicou o comandante da equipe do Gate, Gabriel Cardoso Ramos.

Como o criminoso estava resistindo a prisão, ele foi imobilizado por um cão farejador e teve o braço mordido. Posteriormente, foi levado ao Pronto-Socorro do Hospital Beneficência Portuguesa.

No apartamento, os policiais apreenderam um fuzil calibre 762, um revólver 357, duas carabinas calibre 12 e 38 e uma pistola 9 mm, além de munições de diversos calibres, coletes balísticos, uma granada e três papelotes de cocaína.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, drogas para consumo pessoal sem autorização ou em desacordo e tentativa de homicídio pelo 14º Distrito Policial, de Pinheiros.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Civil vai investigar se o atirador tinha o registro de CAC (caçador, atirador e colecionador) e qual é a origem de seu arsenal.