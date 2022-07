Vídeo mostra ladrão escalando prédio para roubar apartamento do penúltimo andar

Moradores de um prédio no centro de Vitória, capital do estado de Espírito Santo, foram roubados por um ladrão que escalou um prédio e invadiu um apartamento durante a madrugada desta quinta-feira (21).

De acordo com a Folha Vitória, o homem roubou a mochila de um dos moradores por volta de 2h40 e câmeras de segurança captaram a ação.

O suspeito escalou o prédio vizinho para conseguir entrar no apartamento no penúltimo andar e nem a fachada repleta de lanças de metal o impediu.

As imagens não chegam a mostrar, mas ao chegar no telhado, o suspeito conseguiu passar para o prédio vizinho e entrar no imóvel pelo buraco de ventilação, onde ficam as janelas da área de serviço dos apartamentos.

Nenhum dos moradores percebeu a invasão e a falta dos pertences só foi sentida nesta manhã. O ladrão fugiu pelo lado de fora do prédio.

Veja o vídeo:

Em junho deste ano, um homem também escalou um prédio, invadiu um apartamento e conseguiu roubar um carro em Santos, no litoral de São Paulo. Câmeras de segurança também conseguiram gravar a ação, que durou menos de 10 minutos.

Na ocasião, três pessoas dormiam no local, mas ninguém ficou ferido. O ladrão também escalou pelas paredes até o segundo andar do prédio.

Na residência, ele pegou a chave do carro e uma carteira com cartões e fugiu levando o automóvel.

