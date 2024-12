Morte de criança que passou 7 minutos submersa na piscina de um resort é confirmada

A morte da criança de 9 anos que passou sete minutos submersa na piscina de um resort de luxo em Campinas foi confirmada na última quarta-feira, dia 4 de dezembro. A menina estava internada desde o dia 23 de novembro, e não resistiu.

De acordo com o portal Metrópoles, a equipe de salva-vidas do Royal Palm Plaza Resort afirmou ter prestado socorro no momento do ocorrido e acompanhado os primeiros socorros até a chegada das equipes de emergência. A menina foi socorrida e enviada ao hospital Mário Gattinho.

O resort lamentou a morte da criança por meio de uma nota pública e prestou condolências e solidariedade aos familiares da menina.

“Neste momento de imensa dor, nossos pensamentos e orações estão com a família, a quem expressamos nossas mais sinceras condolências e solidariedade”.

Possível erro em um “dispositivo de retorno de água”

De acordo com a equipe do hotel, o acidente envolveu um dispositivo específico para retorno de água de uma cascata da piscina principal. Diante do ocorrido, a equipe afirmou que o dispositivo já foi desligado para avaliação. Em nota, o resort ainda afirmou que utiliza ralos “antissucção e antiaprisionamento em suas piscinas”.

Segundo o pai da menina, que registrou a ocorrência, a piscina tinha um dispositivo de cascata e um ralo que sugava a água com força para “jogar de volta pelo sistema”. A criança brincava perto do local quando teve o cabelo sugado, a deixando submersa na piscina rasa.