Homem que esfaqueou porteiro na Zona Oeste de SP se identificava como "Fã de Deus e Jesus"

O responsável por esfaquear e matar o porteiro Gabriel Araújo Fonseca, de 48 anos, foi preso e identificado na noite da última segunda-feira, dia 2 de dezembro. Emilio Carlos Swoboda Vigatto, de 43 anos, se identifica nas redes sociais como “coach”, “político lutador e guerreiro” e “fã de Deus e Jesus”.

Emilio foi identificado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por conta de imagens de câmeras de segurança localizadas na Rua Caraíbas, onde o crime foi cometido. Após ser preso, ele confessou o crime. Com Emilio foram aprendidas uma arma de fogo e uma faca.

“Influenciador”

Nas redes sociais, Emilio Carlos possui diversos vídeos publicados onde realiza “alertas” sobre os “perigos da sociedade”, mesclando as publicações com reflexões sobre autoconhecimento. De acordo com o Metrópoles, em um de seus últimos vídeos Emilio avisa estar “perturbado” e usa isso como uma “justificativa para postar vídeos de qualquer jeito, sem se importar muito com a aparência”.

Em meio a suas publicações, ele fala sobre como as pessoas precisam ajudar umas às outras na busca por “um mundo melhor”, sendo que em outro vídeo recente ele alerta sobre “estupradores e pedófilos”, se propondo a criar um “projeto social para proteger as pessoas”.

Conforme seu perfil no Facebook, Emilio foi estudante na Universidade Anhembi Morumbi e na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele se autodenomina como “político lutador e guerreiro”, e “fã de Deus e Jesus. Lutando para construirmos um mundo melhor”. Ele também é filho, e único herdeiro, do médico Umberto Pantaleone Vigatto, morto em agosto de 2018.

Relembre o caso

O porteiro Gabriel Araújo, de 48 anos, foi esfaqueado e morto na manhã do dia 2 de dezembro, na Rua Caraíbas, zona oeste de São Paulo. Ele deixava o turno de trabalho como porteiro em um prédio localizado na mesma rua.

Segundo testemunhas, o agressor caminhava pela rua e estava de tocaia aguardando pela chegada do porteiro. Apesar da prisão do assassino confesso, as motivações do crime não foram esclarecidas até o momento.