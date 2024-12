Homem esfaqueado em Perdizes era porteiro em um prédio da região e saia do trabalho no momento do crime

O porteiro Gabriel Araújo, de 48 anos, foi esfaqueado e morto na manhã desta segunda-feira (2), na Rua Caraíbas, zona oeste de São Paulo. Segundo outros porteiros que trabalham em prédios da região, foi possível ouvir e ver o momento em que um homem mascarado cometeu o crime.

De acordo com o portal Metrópoles, Lindomar Nísio dos Santos, porteiro de um prédio localizado nas proximidades de onde ocorreu o crime, ouviu Araújo gritando por socorro. Segundo ele, ainda foi possível ver parte da ação do criminoso de dentro da guarita em que trabalha. O homem, que estava mascarado, fugiu pela Rua Maringá com uma faca branca nas mãos. Nilson Santos, porteiro do prédio ao lado de onde ocorreu o crime, revelou em declaração ao Metrópoles que ouviu somente os gritos no momento do assassinato.

Suspeito estava de tocaia

Gabriel Araújo trabalhava como porteiro de uma empresa terceirizada e fazia plantão no Edifício Terracota, localizado no número 510 da Rua Caraíbas. Ele estava saindo do trabalho quando foi atacado pelo suspeito que, segundo testemunhas, estava de tocaia atrás de uma árvore.

A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso e atua na captação de imagens das câmeras de segurança dos imóveis ao redor. A metros de distância do local do crime existem câmeras de uma startup de segurança pública que podem auxiliar na identificação do agressor.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou que o caso foi registrado como homicídio no 91º Distrito Policial, na Vila Leopoldina.