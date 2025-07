Psicólogo é suspeito de matar cantor por não aceitar o relacionamento da vítima com sua ex-mulher

O psicólogo Arthur Vinicius Silva Lima, de 32 anos, foi preso pela Polícia Civil suspeito de matar o cantor e músico Bruno Duarte, em Goiânia (GO).

Segundo a PC de Goiás, ele teria cometido o crime por não aceitar a relação da vítima com a ex-mulher dele.

Como detalhado pelo site G1, o homem foi preso em flagrante na segunda-feira (28), enquanto tentava fugir com a ajuda do pai.

Em nota, a defesa do psicólogo disse que ele se encontrou com a vítima por acaso, “sendo agredido verbalmente e, em legítima defesa, utilizou um canivete para se defender de uma faca”.

O professor atuava no Instituto Federal de Goiás (IFG), câmpus Águas Lindas de Goiás.

Crime premeditado

Como relatado, Bruno Duarte foi encontrado morto no Bosque dos Buritis, na noite de sábado (26).

De acordo com a PC, o suspeito disse que encontrou com a vítima no bosque, mas a Polícia Civil acredita que o crime tenha sido premeditado.

Na ocasião, o psicólogo teria questionado Bruno sobre o seu relacionamento com a ex, e alegou que os dois iniciaram uma discussão.

A versão do psicólogo é que a vítima estava com uma arma branca. Uma testemunha presenciou o momento em que Bruno foi assassinado.

Ainda de acordo com as informações, o caso segue em investigação para esclarecer todos os fatos.

Com informações do site G1