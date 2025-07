Justiça mantém prisão de tio autuado por tentativa de estupro contra a sobrinha

A Justiça da Bahia converteu em preventiva, nesta segunda-feira (28), a prisão de um homem de 43 anos, suspeito de abusar da própria sobrinha."

Como detalhado pelo site Folha do Vale, ele foi preso na noite da última sexta-feira (25), em Carinhanha, na região sudoeste do estado.

Ele foi autuado por tentativa de estupro, conforme consta na decisão do magistrado.

O suspeito foi preso por policiais do 4º Pelotão da 38ª CIPM após serem acionados pela mãe da vítima.

A mulher denunciou que sua filha estava em frente à residência, na companhia de uma colega, quando o suspeito chegou, tentou separá-la das outras crianças, apalpou seus seios e tentou forçá-la a tocar seu órgão genital.

Ainda de acordo com as informações, o caso segue em investigação.

Com informações do site Folha do Vale