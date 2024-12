Homem que esfaqueou porteiro na Zona Oeste de SP é preso

O responsável pela morte do porteiro Gabriel Araújo, de 48 anos, foi identificado e preso na noite do dia 02 de novembro. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP) os policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conseguiram identificar o homem após uma análise detalhada das câmeras de segurança que registraram a ação do suspeito.

De acordo com o portal Metrópoles, no momento da prisão foram apreendidos com o homem uma arma de fogo e uma faca. O suspeito foi conduzido ao DHPP, onde permanece à disposição da Justiça. A fuga do suspeito foi registrada por uma câmera de monitoramento instalada na Rua Caraíbas, em Perdizes, que registrou o momento da ação do suspeito.

Testemunhas ouviram e viram parte da ação

Nas imagens é possível ver o momento em que o homem, mascarado e vestido inteiramente de roupas pretas, anda em direção à esquina da Rua Caraíbas com a Rua Maringá. Em outro momento é possível ver Gabriel de regata, shorts jeans, e mochila andando pela rua após deixar seu turno no Edifício Terracotta, localizado no 510 da Rua Caraíbas, onde era porteiro de uma empresa terceirizada.

O agressor encontra Gabriel e o atinge com diversas facadas, que fazem com que os dois entrem no estabelecimento localizado na altura do número 386 da mesma rua, onde funciona um restaurante. Após terminar a ação, o agressor se levanta e sai pela mesma rua em que encontrou a vítima.

Porteiros de outros prédios da região ouviram os pedidos de socorro de Gabriel e conseguiram observar parte da ação do agressor. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a ser acionado, mas a morte do porteiro foi constatada ainda no local.