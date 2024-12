Voo da Latam se choca com outra aeronave ao taxiar no Aeroporto de Congonhas

Durante a manhã desta terça-feira, dia 03 de dezembro, dois aviões se chocaram enquanto taxiavam no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo. Conforme informações da CNN Brasil, uma das aeronaves, da Latam, deveria partir em direção à Brasília.

Até o presente momento a Latam e a Aena, concessionária responsável pela gestão do Aeroporto de Congonhas, não se pronunciaram sobre o incidente desta manhã. Também não foram divulgadas informações sobre feridos ou sobre o impacto do incidente nas operações do Aeroporto.

Vídeos circulam nas redes sociais

Um vídeo publicado no X e aparentemente registrado no interior do voo Latam 3004, mostra o momento em que os passageiros são avisados pelo comandante da aeronave sobre o choque com o outro avião. O homem ainda reforça que o avião irá retornar ao seu posicionamento inicial para que a aeronave seja vistoriada.

“Infelizmente durante o nosso táxi, a princípio houve uma colisão com outra aeronave que estava iniciando o push back para a partida. Informo que, devido à nossa segurança, teremos que retornar à posição para o check da aeronave, agradeço a colaboração de todos”.

Conforme a CNN Brasil, após a informação sobre o incidente, o comandante tranquilizou os passageiros ao revelar que outra aeronave seria disponibilizada para seguir com o voo, faltando somente posicionar o novo avião para iniciar os procedimentos de embarque dos passageiros.