Virginia Fonseca e o ex-BBB Felipe Prior são obrigados a depor na CPI das Bets? Entenda

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) das Bets aprovou a convocação de mais duas personalidades que devem prestar depoimentos no Senado Federal. Segundo informações do Metrópoles, Virginia Fonseca e o ex-BBB Felipe Prior foram convocados nesta terça-feira, dia 3 de dezembro.

Por se tratar de uma convocação, tanto a influenciadora quanto o ex-BBB são obrigados a depor, mas ainda podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para não comparecerem. Além da convocação, outros requerimentos foram aprovados pela comissão, entre eles pedidos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para a produção de relatórios de inteligência financeira (RIF) de outros investigados, como o casal Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha e Darwin Henrique da Silva, donos da empresa Esportes da Sorte.

O pedido de RIF de Deolane Bezerra, investigada na mesma operação por ter relações com a empresa Esportes da Sorte, também foi aprovado.

Entenda por quais motivos Prior e Virginia foram convocados

De acordo com a publicação Felipe Prior foi teve o pedido de convocação apresentado pelo senador Izalci Lucas, que justificou a convocação ao afirmar que o contrato de influenciador digital com a empresa Betsat “estabelece que ele receba uma porcentagem com o prejuízo de apostadores”.

Por sua vez, a relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke, pediu a convocação de Virginia Fonseca. Ela afirma que a influenciadora tem papel central “na promoção de marcas e serviços, incluindo campanhas publicitárias relacionadas a jogos de azar e apostas online”. Desta forma, o objetivo seria “investigar o papel de influenciadores de grande alcance na promoção de jogos de azar e apostas online”.