Passageiros estão presos em carro atingido por árvore que desabou sobre fiação elétrica em Osasco

Uma árvore de grande porte caiu sobre diversos carros na região da Praça Padroeira do Brasil, em Osasco, na Grande São Paulo. Conforme informações do G1, o acidente aconteceu no período da manhã desta terça-feira, dia 3 de dezembro, e pode ter relação com as chuvas que atingem a cidade. Informações iniciais indicam que existem pessoas presas dentro dos veículos atingidos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que está no local para realizar o atendimento às vítimas, ao menos três pessoas estão presas no interior de um dos veículos atingidos pela árvore. Apesar das equipes já estarem no local, é necessário aguardar que a Enel desenergize os fios da rede elétrica atingida para seguir com o resgate. Desta forma, o risco de socorristas e vítimas serem atingidos por descargas elétricas é minimizado.

Até o momento não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas, bem como suas identidades.