Ex-esposa do homem-bomba do DF morre em hospital por queimaduras severas

Ex-esposa de Francisco Wanderley Luiz, o homem-bomba que tentou um atentado contra o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), Daiane Dias, 41 anos, foi internada no dia 18 de novembro na UTI do Hospital Tereza Ramos, em Lages (SC), com 80% do corpo queimado no incêndio. Nesta terça-feira, foi informada sua morte em função dos graves ferimentos.

ANÚNCIO

A polícia não tem dúvidas de que foi a própria Daiane que incendiou o casa do ex-marido, em uma tentativa de suicídio.

O vizinho que a socorreu do local em chamas disse que ela se recusava a sair e repetia que não queria ser presa. Ela também falou que havia ajudado o marido a planeja o atentado ao STF e que deveria ter viajado com ele.

LEIA TAMBÉM:

VÍDEO: Mulher é arrastada por enxurrada e fica presa embaixo de carro no DF; ela foi socorrida

VÍDEO: Imagem mostra momento em que PM executou jovem negro em frente a mercado, em SP

“Acordei com barulho, ela não queria sair dali. Ela não queria sair de dentro de casa” disse Fernando Souza, um dos vizinhos que presenciaram o resgate. Uma terceira testemunha que estava no local confirmou o relato anterior. “Ela berrava muito pelo marido dela, que ele não podia ter ido sozinho, que o plano era dos dois”, disse.

ANÚNCIO

HOMEM-BOMBA

A explosão e morte de Francisco são investigadas pela Polícia Federal como terrorismo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. De acordo com a PF, postagens feitas por ele nas redes sociais indicavam que ele tinha intenções terroristas.

Durante uma varredura na praça dos Três Poderes, a polícia encontrou ainda um carro com explosivos no estacionamento da Câmara dos Deputados e o automóvel pertencia a Francisco.