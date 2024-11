Caso ‘Tiu França’: polícia não tem mais dúvida de que ex-esposa ateou fogo na casa

Daiane Dias, 41 anos, continua internada em estado grave com a maioria do corpo queimado após ser retirada da casa em chamas que pertencia a seu ex-marido, Francisco Wanderley Luiz, o Tiu França, autor do atentado a bombas contra o STF.

A polícia não tem mais dúvidas de que foi a própria Daiane que botou fogo na casa, já que os investigadores descobriram que ela havia comprado produtos inflamáveis na manhã daquele dia com o intuito de tirar a própria vida.

Segundo a polícia, naquele dia ela chegou na casa, jogou os produtos químicos e incendiou a residência, permanecendo no local enquanto as chamas subiam. Ela foi salva por vizinhos que viram o incêndio, porém segundo testemunhas, ela precisou ser retirada do local contra a vontade. Os vizinhos disseram que durante o salvamento ela repetia que deveria ter ido com o Tiu França [cometer os atentados], que eles haviam planejado juntos a ação.

TIU FRANÇA

Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, tentou invadir a sede do STF (Supremo Tribunal Federal) portando explosivos, mas foi impedido de entrar, então ele jogou jogou algumas bombas contra a fachada do prédio, vindo a morrer em seguida vítima de uma explosão.

Tiu França tinha sido candidato a vereador em Rio do Sul, Santa Catarina, mas recebeu apenas 98 votos, em 2020. Quatro meses antes do atentado ele largou tudo e se mudou para Brasília, para por em prática o plano arquitetado, de matar o ministro Alexandre de Moraes.