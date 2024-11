Ex-esposa do homem-bomba que explodiu em frente ao STF continua em estado grave

O estado de saúde de Daiane Dias, ex-mulher de Francisco Wanderley Luiz, o Tiu Franca, que explodiu uma bomba em frente ao STF no último dia 13, apresentou melhoras, de acordo com o último boletim médico, mas era ainda corre risco de morte. Notícia é do ND Mais.

Daiane foi internada na UTI com praticamente todo o corpo com queimaduras de 3º grau após ser retirada da casa incendiada do ex-marido, em Santa Catarina. Ela é a principal suspeita de atear fogo na casa e foi vista pelos vizinhos espalhando gasolina na casa e no próprio corpo.

Vizinhos que a retiraram da casa em chamas disseram que ela se recusava a sair e dizia que não queria ser presa. Ela também disse que havia ajudado o marido a planejar o atentado ao Supremo.

“Acordei com barulho, ela não queria sair dali. Ela não queria sair de dentro de casa” disse Fernando Souza, um dos vizinhos que presenciaram o resgate. Uma terceira testemunha que estava no local confirmou o relato anterior. “Ela berrava muito pelo marido dela, que ele não podia ter ido sozinho, que o plano era dos dois”, disse.

HOMEM-BOMBA

A explosão e morte de Francisco são investigadas pela Polícia Federal como terrorismo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. De acordo com a PF, postagens feitas por ele nas redes sociais indicavam que ele tinha intenções terroristas.

Durante uma varredura na praça dos Três Poderes, a polícia encontrou ainda um carro com explosivos no estacionamento da Câmara dos Deputados e o automóvel pertencia a Francisco.