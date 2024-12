Torcedores do Botafogo são mortos a tiros enquanto comemoravam título no Rio de Janeiro

Um grupo de torcedores que comemorava a conquista da Copa Libertadores pelo Botafogo em um bar foi alvo de tiros na noite de sábado, na região central de Niterói, no Rio de Janeiro, deixando dois mortos e quatro feridos. A notícia é da CNN.

As duas vítimas, Michel da Silva Campos Pereira e Janete Regina Batista foram encontradas em locais diferentes, nas proximidades do bar, o primeiro já morto, a segunda morreu ao dar entrada no hospital. Outras quatro pessoas feridas foram levadas ao hospital local.

Um dos feridos é um adolescente de 13 anos, que levou um tiro de raspão na perna direita e não corre risco de morte.

O que a polícia sabe até o momento é que dois homens em uma moto se aproximaram e o que estava na garupa sacou a arma e começou a disparar, fugindo em seguida. Os agentes ainda não sabem a motivação do crime ou a identidade dos atiradores.

Câmeras de segurança das imediações estão sendo requisitadas para tentar identificar a moto e seus ocupantes.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.