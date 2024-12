VÍDEO: Criminosos tocam terror e ameaçam clientes durante arrastão em bar, na Zona Oeste de SP

Clientes que estavam no bar Rei das Batidas, no Butantã, na Zona Oeste de São Paulo, foram vítimas de um arrastão, na noite de sábado (30). Imagens de câmeras de segurança mostram quando os criminosos, que estavam armados e encapuzados, invadiram o local e passaram a ameaçar os alvos exigindo os celulares, sendo que as pessoas ficaram em pânico (veja no vídeo abaixo).

O crime ocorreu por volta das 22h. Os bandidos se aproximaram do estabelecimento em um carro, sendo que quatro deles desceram e um permaneceu no veículo. Logo, os criminosos começaram a recolher os celulares dos clientes, sendo que muitos ficaram assustados, deitaram no chão e tentavam se esconder embaixo das mesas.

Uma testemunha, que não quer ser identificada, disse ao site G1 que os bandidos agiram com violência. “Foi aterrorizante, eu nunca tinha passado por isso. Nasci e cresci em São Paulo. Se a gente sai de casa, sabe que tá correndo risco, é o jeito que a cidade tá. Eu nunca imaginava que ia acontecer de descer quatro pessoas armadas e saírem roubando todo mundo e depois ir embora”, contou.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a ocorrência foi registrada como roubo no 51º Distrito Policial do Butantã, que analisa as imagens para tentar identificar os criminosos. “Homens encapuzados saíram de um veículo e anunciaram o assalto, roubando os pertences de pessoas, fugindo em seguida”, destacou a pasta.

O Rei das Batidas é um bar tradicional da Zona Oeste da Capital. Um dos sócios confirmou que os bandidos só levaram os pertences dos clientes.