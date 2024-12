VÍDEO: Em ação que durou 30 segundos, bando invade concessionária e rouba motos no litoral de SP

Câmeras de segurança de uma concessionária registraram o momento em que uma quadrilha invadiu o local, rendeu o funcionário e roubou cinco motocicletas, em São Vicente, no litoral de São Paulo. As imagens mostram que a ação dos criminosos durou aproximadamente 30 segundos (assista abaixo). Um suspeito do crime foi preso e um dos veículos recuperado.

O roubo aconteceu no fim da tarde da última sexta-feira (29), na concessionária que fica na Avenida José Monteiro, no bairro Itararé. As imagens mostram que o bando era formado por pelo menos 10 homens, que renderam o funcionário e fugiram rapidamente levando as cinco motocicletas.

Um dos criminosos ficou sentando em várias motos, tentando ligá-las, mas não conseguiu dar a partida. Assim, ele se aproximou do balcão, pegou algum objeto e depois fugiu a pé.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pelos suspeitos, sendo que dois homens foram localizados empurrando uma moto nas proximidades da concessionária. No momento da abordagem, um deles conseguiu fugir e o outro foi preso. O veículo foi recuperado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado na Delegacia de São Vicente como roubo e apreensão/entrega de veículo. A corporação analisa as imagens e faz diligências para tentar localizar os demais integrantes da quadrilha.