Temporal no RS: chuva faz pavilhão de eventos desabar e fere 50 pessoas; veja vídeo

Um forte temporal que caiu neste domingo (1º) em Arroio do Tigre, no Rio Grande do Sul, derrubou o pavilhão de eventos da cidade deixando pelo menos 50 pessoas feridas.

O local recebia o terceiro dia do Festival da Cuca, Linguiça e Chopp, mas o evento já havia encerrado no momento que começou o temporal. Entretanto, muitas pessoas ainda estavam no Parque de Eventos Atílio Pasa, quando a estrutura desmoronou.

Vídeos circulam nas redes sociais mostrando o desespero das pessoas em meio à destruição. Confira:

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e médicos do município fora, mobilizados para socorrer os feridos, a maioria deles levada para o Hospital Santa Rosa de Lima. Duas pessoas precisaram ser encaminhadas para hospitais de outras cidades em virtude dos ferimentos.

O prefeito Marciano Ravanello (PP) informou que os feridos não correm risco de morte. Segundo ele, a cidade ainda está sem energia elétrica em virtude das chuvas. “A gente pede paciência para as pessoas. Não adianta querer fazer tudo atropelado. É um momento em que precisamos ter muita cautela, paciência para poder fazer tudo da melhor forma possível”, disse sobre os reparos que serão necessários em residências.

Além de Arroio do Tigre, o temporal deste domingo causou destruição também nas cidades de Arambaré, que teve casas destelhadas, postes e árvores derrubados, e na capital, Porto Alegre, que registrou diversos pontos de alagamento.